БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВНЕСЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИКЕ ПЛАТ ЗА ОПЕРАЦИИ

14:20 23.08.2017 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 28 августа вносит изменения в Сборнике плат, вознаграждений (комиссионных вознаграждений) за операции, осуществляемые банком. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты не применяется и не устанавливается плата за закрытие вкладных (депозитных) счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренная пунктами 1.3.2. и 2.3.1. Сборника плат.