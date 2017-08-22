ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ФРАНСАБАНК ПРОВОДИТ АКЦИЮ «MASTERCARD GOLD ПО ЦЕНЕ MASTERCARD STANDARD»
10:06 23.08.2017

«Франсабанк» ОАО проводит акцию «Mastercard GOLD по цене Mastercard STANDARD».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках акции с 21 августа по 22 сентября приобрести пластиковую карту Mastercard GOLD, а также оформить заявление на ее перевыпуск, можно в отделениях Франсабанка по тарифам карточки Mastercard STANDARD.

Mastercard GOLD – это премиальная карточка для различных валют, которая предполагает ряд преимуществ и дополнительных услуг для своего владельца по всему миру.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.08.2017
валюта курс
EUR 2.2749
USD 1.9303
RUB 3.2684
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2749 +0.005
USD 1.9303 -0.0036
RUB 3.2684 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2700 2.2760
USD 1.9300 1.9340
RUB 3.2610 3.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 23.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1790
EUR/RUB 69.4000 69.7500
USD/RUB 59.0000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте