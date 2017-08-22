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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРОВОДИТ АКЦИЮ «MASTERCARD GOLD ПО ЦЕНЕ MASTERCARD STANDARD»
10:06 23.08.2017
«Франсабанк» ОАО проводит акцию «Mastercard GOLD по цене Mastercard STANDARD».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках акции с 21 августа по 22 сентября приобрести пластиковую карту Mastercard GOLD, а также оформить заявление на ее перевыпуск, можно в отделениях Франсабанка по тарифам карточки Mastercard STANDARD.
Mastercard GOLD – это премиальная карточка для различных валют, которая предполагает ряд преимуществ и дополнительных услуг для своего владельца по всему миру.
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