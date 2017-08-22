«Франсабанк» ОАО проводит акцию «Mastercard GOLD по цене Mastercard STANDARD».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках акции с 21 августа по 22 сентября приобрести пластиковую карту Mastercard GOLD, а также оформить заявление на ее перевыпуск, можно в отделениях Франсабанка по тарифам карточки Mastercard STANDARD.

Mastercard GOLD – это премиальная карточка для различных валют, которая предполагает ряд преимуществ и дополнительных услуг для своего владельца по всему миру.