ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 22 августа изменяет условия по вкладу «Сезоны».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь депозит можно будет открыть не только на 3, но и на 5, 7 или 8 месяцев.

Размер процентной ставки по вкладу возрастает пропорционально сроку действия договора. Доходность вклада на 3 месяца останется неизменной – 7,5% годовых. Ставка по депозиту на срок до 5 месяцев будет равна 8,25% годовых. Под 8,75% будет действовать депозит сроком на 7 месяцев. Размер ставки по «Сезонам» на 8 месяцев составит 9,25%.

Вклад открывается в белорусских рублях. Пополнить его можно в течение всего периода действия за исключением двух крайних месяцев перед возвратом в интернет-банке «Альфа-Клик», мобильном банке INSYNC.BY или в любом удобном отделении Альфа-Банка. Ставки по вкладу фиксированные и гарантируют получение прибыли каждому клиенту.