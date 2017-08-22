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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БНБ-БАНКА 1 СЕНТЯБРЯ
14:16 22.08.2017
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БНБ-Банк» состоится 1 сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания уточнение размера вознаграждения и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей независимыми директорами Совета директоров ОАО «БНБ-Банк»; распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Белорусский народный банк» по результатам шести месяцев 2017 года.
Также будут обсуждаться вопросы порядка и сроков выплаты дивидендов ОАО «Белорусский народный банк» по результатам шести месяцев 2017 года.
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