Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БНБ-Банк» состоится 1 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания уточнение размера вознаграждения и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей независимыми директорами Совета директоров ОАО «БНБ-Банк»; распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ОАО «Белорусский народный банк» по результатам шести месяцев 2017 года.

Также будут обсуждаться вопросы порядка и сроков выплаты дивидендов ОАО «Белорусский народный банк» по результатам шести месяцев 2017 года.