БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В РАБОТЕ СИСТЕМ ДБО ПРИОРБАНКА НОЧЬЮ 23 АВГУСТА ВОЗМОЖНЫ СБОИ

11:53 22.08.2017 В работе системы дистанционного банковского обслуживания (Мобильный и Интернет-Банк, USSD-Банк, SMS-Банк) «Приорбанк» ОАО 23 августа с 0.30 до 3.00 возможны перерывы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технологических работ.