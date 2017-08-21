ЗАО «Банк «Решение» с 1 сентября внесет изменения в Перечень ставок вознаграждений за услуги, оказываемые банком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменяется комиссия за использование денежных средств, поступивших в течение текущего операционного дня и комиссия за прием наличных белорусских рублей:

использование денежных средств, поступивших на счет клиента в течение текущего операционного дня (плата за встречный платеж) – 0,1% от суммы, или согласно пакету услуг;

прием наличных денежных средств от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для зачисления на их счета, открытые в ЗАО «Банк «Решение» – 0,1% от суммы, мин.1 руб., или согласно пакету услуг.