|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СИСТЕМЫ ДБО АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) НОЧЬЮ 22 АВГУСТА БУДУТ НЕДОСТУПНЫ
18:28 21.08.2017
Системы дистанционного банковского обслуживания ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) 22 августа с 2.00 до 4.00 будут недоступны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснется для частных клиентов: интернет-банка «Альфа-Клик», мобильного банка INSYNC.BY, пополнения счетов через платежно-справочные терминалы самообслуживания; для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: системы «Альфа-Клиент», интернет-банка «Альфа-Клиент Онлайн», приложения «Альфа-Бизнес Мобайл», сервиса «Альфа-Выручка».
Возможны перебои в услугах СМС-оповещения.
Перебои связаны с проведением технологических работ на сервере операционного дня банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 21.08.2017
Курсы в банках
на 21.08.2017
Конвертация в банках
на 21.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте