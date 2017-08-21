БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СИСТЕМЫ ДБО АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) НОЧЬЮ 22 АВГУСТА БУДУТ НЕДОСТУПНЫ

18:28 21.08.2017 Системы дистанционного банковского обслуживания ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) 22 августа с 2.00 до 4.00 будут недоступны. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснется для частных клиентов: интернет-банка «Альфа-Клик», мобильного банка INSYNC.BY, пополнения счетов через платежно-справочные терминалы самообслуживания; для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: системы «Альфа-Клиент», интернет-банка «Альфа-Клиент Онлайн», приложения «Альфа-Бизнес Мобайл», сервиса «Альфа-Выручка». Возможны перебои в услугах СМС-оповещения. Перебои связаны с проведением технологических работ на сервере операционного дня банка.