Внеочередное общее собрание акционеров «Приорбанк» ОАО состоится 1 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания вопрос среднесрочной стратегии развития «Приорбанк» ОАО в современных условиях; рассмотрение заключения Аудиторского общества с ограниченной ответственностью «Аудитэл» по результатам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности «Приорбанк» ОАО за 1 полугодие 2017 года; установление размера дивидендов и срока их выплаты.