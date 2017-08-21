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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИОРБАНКА СОСТОИТСЯ 1 СЕНТЯБРЯ
17:34 21.08.2017
Внеочередное общее собрание акционеров «Приорбанк» ОАО состоится 1 сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания вопрос среднесрочной стратегии развития «Приорбанк» ОАО в современных условиях; рассмотрение заключения Аудиторского общества с ограниченной ответственностью «Аудитэл» по результатам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности «Приорбанк» ОАО за 1 полугодие 2017 года; установление размера дивидендов и срока их выплаты.
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