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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ВЫВЕЛ НА РЫНОК ВКЛАД «ВЕРНЫЙ РАСЧЕТ» НА 185 ДНЕЙ
16:35 21.08.2017
«Франсабанк» ОАО вывело на рынок вклад «Верный расчет» на 185 дней.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вклад можно оформить в белорусских рублях под 10% годовых, в долларах – 2,6%, в евро – 2,2%, в российских рублях – 7%.
Депозит предусматривает фиксированную процентную ставку на 3 месяца и пополнение в течение всего обозначенного срока.
Минимальная сумма вклада — от 100 руб. (от 100 долларов/от 100 евро/от 1000 росс. руб.).
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