«Франсабанк» ОАО вывело на рынок вклад «Верный расчет» на 185 дней.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вклад можно оформить в белорусских рублях под 10% годовых, в долларах – 2,6%, в евро – 2,2%, в российских рублях – 7%.

Депозит предусматривает фиксированную процентную ставку на 3 месяца и пополнение в течение всего обозначенного срока.

Минимальная сумма вклада — от 100 руб. (от 100 долларов/от 100 евро/от 1000 росс. руб.).