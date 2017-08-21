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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО НОВЫМ ДЕПОЗИТАМ В ИНВАЛЮТЕ
15:30 21.08.2017

ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 19 августа изменило процентные ставки по вновь заключаемым вкладам в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по новым безотзывным вкладам «Альфа-Прайм плюс» в долларах США составят: на 12 месяцев – 2,25% годовых, 24 месяца – 2,75% годовых, на 36 месяцев – 3,25% годовых. В евро ставки установлены на уровне 0,75%, 1%, 1,5%, 1,75% годовых на 6, 12, 24, 36 месяцев соответственно. Вклад «Альфа-Прайм плюс» ориентирован на владельцев зарплатных карточек Альфа-Банка.

Ставка по новым безотзывным вкладам «Альфа-Прайм» в долларах США сроком на 12 месяцев составит 2% годовых, на 24 месяца – 2,5% годовых, на 36 месяцев – 3% годовых. В евро: 0,15%, 0,5%, 0,75%, 1,25%, 1,5% на срок 3, 6, 12, 24, 36 месяцев соответственно.

По безотзывному депозиту «Альфа-Комфорт» клиенты будут иметь возможность разместить денежные средства в евро на срок 24 и 36 месяцев под 1,5% и 1,75% соответственно.

Ставка по новым безотзывным депозитам «Альфа-Премьер» сроком на 4 месяца в долларах США составит 1,25% годовых, в евро – 0,25% годовых.

Также изменены ставки по отзывному депозиту «Альфа-Актив» со сроком размещения средств на 24 месяца – 0,25% годовых в евро.
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