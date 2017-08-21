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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК И АВТОСАЛОН LIFAN ЗАПУСТИЛИ СОВМЕСТНУЮ КРЕДИТНУЮ ПРОГРАММУ ФИНАНСИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
14:16 21.08.2017
ОАО «БПС-Сбербанк» запустило с 17 августа совместную кредитную программу финансирования автотранспортных средств с автосалоном Lifan в рамках условий кредитного продукта «Главная дорога со Сбербанком».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка на приобретение автомобилей Lifan составит от 0,01% годовых при сроке кредитования до 12 месяцев.
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