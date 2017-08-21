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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПРОДЛЕВАЕТ АКЦИЮ ПО РАСЧЕТНОМУ И КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ
13:59 21.08.2017
ОАО «Технобанк» продлевает акцию «РКО за 1 рубль» по расчетному и/или кассовому обслуживанию до 31 октября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках акции «РКО за 1 рубль» абонентское обслуживание по пакетам «Техносинергия» и «Деловой круг» составляет 1 рубль на срок 3 месяца с даты открытия.
РКО ОАО «Технобанк» — это: неограниченное количество платежей в белорусских рублях, переданных по системе электронных расчетов; современный Интернет-банк с мобильным приложением; корпоративные карты MasterCard/VISA Classic; специальные преференции выбранного пакета.
Дополнительные преимущества: лучшие курсы покупки-продажи валюты; дружественный валютный контроль; бесплатное ведение счетов; бесплатное зачисление выручки в белорусских рублях; проценты по депозитам от 4-х дней; зарплатные проекты от 0,35% и т.д.
Курирующий операции персональный менеджер позволит максимально быстро взаимодействовать по всем вопросам и направлениям предоставляемых услуг.
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