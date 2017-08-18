БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

11:02 21.08.2017 ЗАО «Идея Банк» с 21 августа изменяет процентные ставки по вкладам для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывным вкладам (депозитам) в национальной валюте ставки составят: «Комфорт 3 плюс» – 6%; «Комфорт 6 плюс» – 8,5% первые 3 месяца, с 4-го – ставка рефинансирования Национального банка минус 4 процентных пункта; «Уверенный 14 плюс» – 11% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-2 п.п.; «Уверенный 18 плюс» – 11,5% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-1,5 п.п.; «Особенный 3 плюс» – 6,5%; «Особенный 6 плюс» – 9% первые 3 месяца, с 4-го – СР-3,5 п.п.; «Особенный 14 плюс» – 11,5% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-1,5 п.п.; «Особенный 18 плюс» – 12% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-1 п.п.; «В прямом эфире 6» – 6,55% первые 3 месяца, с 4-го – СР-5,95 п.п.; «В прямом эфире 14» – 9,75% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-3,25 п.п.; «В прямом эфире 18» – 10% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-3 п.п. По отзывным вкладам (депозитам) в национальной валюте ставки составят: «Комфорт 6» – 5,5%; «Уверенный 14» – 7,5% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-6,5 п.п.; «Особенный 6» – 6%; «Особенный 14» – 8% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-6 п.п. Кроме этого, приостанавливается заключение новых договоров по вкладам: «Уверенный 24 плюс»; «Особенный 24 плюс»; «В прямом эфире 24».