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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
11:02 21.08.2017

ЗАО «Идея Банк» с 21 августа изменяет процентные ставки по вкладам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывным вкладам (депозитам) в национальной валюте ставки составят:

«Комфорт 3 плюс» – 6%;

«Комфорт 6 плюс» – 8,5% первые 3 месяца, с 4-го – ставка рефинансирования Национального банка минус 4 процентных пункта;

«Уверенный 14 плюс» – 11% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-2 п.п.;

«Уверенный 18 плюс» – 11,5% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-1,5 п.п.;

«Особенный 3 плюс» – 6,5%;

«Особенный 6 плюс» – 9% первые 3 месяца, с 4-го – СР-3,5 п.п.;

«Особенный 14 плюс» – 11,5% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-1,5 п.п.;

«Особенный 18 плюс» – 12% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-1 п.п.;

«В прямом эфире 6» – 6,55% первые 3 месяца, с 4-го – СР-5,95 п.п.;

«В прямом эфире 14» – 9,75% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-3,25 п.п.;

«В прямом эфире 18» – 10% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-3 п.п.

По отзывным вкладам (депозитам) в национальной валюте ставки составят:

«Комфорт 6» – 5,5%;

«Уверенный 14» – 7,5% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-6,5 п.п.;

«Особенный 6» – 6%;

«Особенный 14» – 8% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-6 п.п.

Кроме этого, приостанавливается заключение новых договоров по вкладам: «Уверенный 24 плюс»; «Особенный 24 плюс»; «В прямом эфире 24».
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