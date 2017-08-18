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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ФИЗЛИЦ
09:45 21.08.2017
ОАО «БПС-Сбербанк» с 17 августа изменило процентные ставки по кредитам физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составят:
на приобретение и строительство недвижимости «Новоселье со Сбербанком» от 11% годовых;
на строительство и приобретение квартир в Новой Боровой, Зелёном бору и «Пирсе» «Новоселье со Сбербанком» и «А-100 Девелопмент» от 10% годовых;
на строительство и приобретение квартир в жилом комплексе «Лiпень» «Новоселье со Сбербанком» и «Трайпл» от 7% годовых;
на строительство и приобретение квартир жилых комплексах «Мегаполис», «Браславский», «Олимпик Парк» «Новоселье со Сбербанком» и «ТАПАС» от 9,5% годовых;
на строительство и приобретение квартир жилых комплексах «Маяк Минска», Vogue, Minsk World, «Вивальди», «Чайковский» «Новоселье со Сбербанком» и «Дана Холдингс» от 8,9% годовых;
на строительство и приобретение квартир в Могилёве «Новоселье со Сбербанком» и «УКС г. Могилёва» от 10% годовых.
Измененные процентные ставки будут применяться к вновь заключаемым кредитным договорам.
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