БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ТЕКУЩИМ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ ФИЗЛИЦ

16:30 18.08.2017 ОАО «Банк БелВЭБ» с 23 августа изменяет ставки по текущим (расчетным) банковским счетам физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентные ставки по текущим (расчетным) банковским счетам в белорусских рублях и иностранной валюте установлены в размере 0,01% годовых.