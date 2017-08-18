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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ТЕКУЩИМ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ ФИЗЛИЦ
16:30 18.08.2017
ОАО «Банк БелВЭБ» с 23 августа изменяет ставки по текущим (расчетным) банковским счетам физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентные ставки по текущим (расчетным) банковским счетам в белорусских рублях и иностранной валюте установлены в размере 0,01% годовых.
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