ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСТИЛ ПРОГРАММУ ПО ЧАСТИЧНОМУ ВОЗВРАТУ КЛИЕНТАМ ЗАТРАТ НА АРЕНДУ АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ МИРА
14:30 18.08.2017

ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) объявляет о запуске эксклюзивного проекта с крупнейшим в мире провайдером по аренде автомобилей Rentalcars.com.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь все клиенты банка смогут возвратить в форме cashback 4,6% от суммы расходов за бронирование автомобиля, рассчитываясь своей платежной картой, эмитированной банком, на партнерской странице Rentalcars.com и Альфа-Банка.

Чтобы получить кэшбэк, следует перейти на специальную страницу Rentalcars.com, выбрать подходящий вариант аренды автомобиля и оплатить бронь любой картой Альфа-Банка, выпущенной к счету в белорусских рублях. Банк вернет в форме cashback 4,6% от стоимости аренды в течение 62 дней с момента возврата автомобиля представителю компании-владельца.

Альфа-банк стремительно развивает новую концепцию банкинга в Беларуси и предлагает наряду с традиционным финансовым сервисом новую модель отношений банка и клиента, в которых клиент играет ведущую роль, а банк гармонично подстраивается под задачи современного белоруса. Запуск партнерского проекта с Rentalcars.com — это ответ на запрос клиентов, желающих жить активно и путешествовать с выгодой.

«Инновационный банк – это не просто современные сервисы. Это, прежде всего, гибкость, скорость, создание высокотехнологичных решений, которые необходимы клиентам здесь и сейчас. Запуск совместного проекта с крупнейшим в мире провайдером услуг по бронированию автомобилей – это подтверждение того, что команда Альфа-банка готова реагировать на задачи клиентов практически моментально. После предыдущего запуска акции Альфа-Booking.com прошло совсем немного времени. Новый проект, стартовавший сегодня, позволит предоставить дополнительную ценность для банковских карт Альфа-Банка», — отметила руководитель по электронному бизнесу Альфа-Банка Ольга Филиппенко.

По условиям программы услуга возврата средств, потраченных на аренду автомобиля, доступна всем клиентам Альфа-Банка. Сashback в размере 4,6% от потраченной на автомобиль суммы можно получить за неограниченное количество оплаченных на партнерской странице Альфа-Банка и Rentalcars.com броней.

Rentalcars.com – крупнейший в мире онлайн-сервис по прокату автомобилей. Компания работает с более чем 900 компаниями в 163 странах и входит в число крупнейших мировых туристических брендов, работающих онлайн. Rentalcars.com обеспечивает более 5 миллионов бронирований автомобилей в год и является частью холдинга Priceline Group, куда входит также и Booking.com.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.08.2017
валюта курс
EUR 2.2752
USD 1.9379
RUB 3.2687
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2763 +0.0011
USD 1.9383 +0.0004
RUB 3.2649 -0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2720 2.2790
USD 1.9370 1.9400
RUB 3.2600 3.2650
подробнее

Конвертация в банках
на 18.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1760
EUR/RUB 69.5500 69.9301
USD/RUB 59.2500 59.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте