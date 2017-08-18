ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) объявляет о запуске эксклюзивного проекта с крупнейшим в мире провайдером по аренде автомобилей Rentalcars.com.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь все клиенты банка смогут возвратить в форме cashback 4,6% от суммы расходов за бронирование автомобиля, рассчитываясь своей платежной картой, эмитированной банком, на партнерской странице Rentalcars.com и Альфа-Банка.

Чтобы получить кэшбэк, следует перейти на специальную страницу Rentalcars.com, выбрать подходящий вариант аренды автомобиля и оплатить бронь любой картой Альфа-Банка, выпущенной к счету в белорусских рублях. Банк вернет в форме cashback 4,6% от стоимости аренды в течение 62 дней с момента возврата автомобиля представителю компании-владельца.

Альфа-банк стремительно развивает новую концепцию банкинга в Беларуси и предлагает наряду с традиционным финансовым сервисом новую модель отношений банка и клиента, в которых клиент играет ведущую роль, а банк гармонично подстраивается под задачи современного белоруса. Запуск партнерского проекта с Rentalcars.com — это ответ на запрос клиентов, желающих жить активно и путешествовать с выгодой.

«Инновационный банк – это не просто современные сервисы. Это, прежде всего, гибкость, скорость, создание высокотехнологичных решений, которые необходимы клиентам здесь и сейчас. Запуск совместного проекта с крупнейшим в мире провайдером услуг по бронированию автомобилей – это подтверждение того, что команда Альфа-банка готова реагировать на задачи клиентов практически моментально. После предыдущего запуска акции Альфа-Booking.com прошло совсем немного времени. Новый проект, стартовавший сегодня, позволит предоставить дополнительную ценность для банковских карт Альфа-Банка», — отметила руководитель по электронному бизнесу Альфа-Банка Ольга Филиппенко.

По условиям программы услуга возврата средств, потраченных на аренду автомобиля, доступна всем клиентам Альфа-Банка. Сashback в размере 4,6% от потраченной на автомобиль суммы можно получить за неограниченное количество оплаченных на партнерской странице Альфа-Банка и Rentalcars.com броней.

Rentalcars.com – крупнейший в мире онлайн-сервис по прокату автомобилей. Компания работает с более чем 900 компаниями в 163 странах и входит в число крупнейших мировых туристических брендов, работающих онлайн. Rentalcars.com обеспечивает более 5 миллионов бронирований автомобилей в год и является частью холдинга Priceline Group, куда входит также и Booking.com.