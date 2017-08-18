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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ВЫПУСТИЛ НА РЫНОК НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ
13:15 18.08.2017
ЗАО «Идея Банк» 17 августа выпустило на рынок новый кредитный продукт «Краткосрочный».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит предназначен на потребительские нужды для физических лиц. Срок – от 1 до 12 месяцев, сумма – от 100 до 2000 руб. включительно, процентная ставка 15%.
Для получения кредита не требуется справка о доходах, оформить можно в любом ЦБУ банка, погашение можно осуществлять в кассах банка, через отделения РУП «Белпочта», через системы ДБО Идея Банка, в любом банке через ЕРИП.
Досрочное погашение без ограничений.
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