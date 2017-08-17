ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК ВОССТАНОВИЛ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ БСБ БАНКА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ С ФИЗЛИЦАМИ
11:58 18.08.2017

Правлением Национального банка Беларуси с учетом проделанной ЗАО «БСБ Банк» работы по устранению выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в его деятельности и на основании заявления банка принято решение с 18 августа восстановить лицензионные полномочия банка на осуществление банковских операций с физическими лицами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, перечень банковских операций, указанный в выданной ЗАО «БСБ Банк» лицензии на осуществление банковской деятельности, дополнен следующими банковскими операциями:

привлечение денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты);

открытие и ведение банковских счетов физических лиц;

выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств физических лиц во вклады (депозиты), и размещение их на счета;

выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек физических лиц;

доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами физических лиц.

При этом согласно решению Национального банка ЗАО «БСБ Банк» необходимо обеспечить эффективное функционирование систем внутреннего контроля (в части выявления и пресечения подозрительных финансовых операций) и корпоративного управления (в частности, исключение условий возникновения конфликта интересов).

Национальным банком будет продолжен мониторинг принимаемых ЗАО «БСБ Банк» мер по выполнению данных решений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.08.2017
валюта курс
EUR 2.2752
USD 1.9379
RUB 3.2687
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2752 -0.0079
USD 1.9379 -0.0071
RUB 3.2687 +0.0075
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2720 2.2790
USD 1.9370 1.9400
RUB 3.2600 3.2650
подробнее

Конвертация в банках
на 18.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1760
EUR/RUB 69.5500 69.9301
USD/RUB 59.2500 59.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте