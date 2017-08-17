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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК МОСКВА-МИНСК ПРЕДЛАГАЕТ ОФОРМИТЬ КРЕДИТ «НА ЛИЧНОЕ» НА НОВЫХ УСЛОВИЯХ
11:28 18.08.2017
ОАО «Банк Москва-Минск» с 17 августа предлагает оформить потребительский кредит «на ЛИЧНОЕ» на новых условиях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь оформить кредит можно на сумму до 30000 рублей сроком до 60 месяцев.
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