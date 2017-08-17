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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА РАСЧЕТНЫХ КАРТ VISA CLASSIC И MASTERCARD STANDARD
10:01 18.08.2017
ОАО «Белгазпромбанк» с 21 августа изменяет условия выпуска расчетных карт Visa Classic и MasterCard Standard.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при выдаче платежной карточки Visa Classic/MasterCard Standard в рамках варианта продукта «Классическая» в офисах Белгазпромбанка выпуск осуществляется без нанесения на заготовку информации о держателе платежной карточки (Instant Issue).
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