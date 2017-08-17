ОАО «Белгазпромбанк» с 21 августа изменяет условия выпуска расчетных карт Visa Classic и MasterCard Standard.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при выдаче платежной карточки Visa Classic/MasterCard Standard в рамках варианта продукта «Классическая» в офисах Белгазпромбанка выпуск осуществляется без нанесения на заготовку информации о держателе платежной карточки (Instant Issue).