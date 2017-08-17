БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В РАБОТЕ СИСТЕМЫ ДБО ПРИОРБАНКА НОЧЬЮ 18 АВГУСТА ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ

16:28 17.08.2017 В работе системы дистанционного банковского обслуживания (Мобильный и Интернет-банк, USSD-банк, SMS-банк) «Приорбанк» ОАО 18 августа с 0.00 до 5.30 возможны перерывы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технологических работ.