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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В РАБОТЕ СИСТЕМЫ ДБО ПРИОРБАНКА НОЧЬЮ 18 АВГУСТА ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ
16:28 17.08.2017
В работе системы дистанционного банковского обслуживания (Мобильный и Интернет-банк, USSD-банк, SMS-банк) «Приорбанк» ОАО 18 августа с 0.00 до 5.30 возможны перерывы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технологических работ.
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