БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК МОСКВА-МИНСК РАСШИРИЛ ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛЬНОГО БАНКА MMBANK-ONLINE

15:05 17.08.2017 ОАО «Банк Москва-Минск» расширило возможности Мобильного банка MMBANK-Online. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь в Мобильном банке можно: закрыть депозит в режиме онлайн, а остаток перечислить на карточку (также, как и в Интернет-банке); открыть текущий счет - просто и без первоначального взноса; построить маршрут до любого объекта банка в разделе «Банк на карте»; получить полную информацию об условиях договора вклада (сумма вклада, процентная ставка, дата размещения и дата возврата, дополнительные взносы и многое другое). Кроме этого, в приложении оптимизированы разделы «Карточки», «Вклады и счета» и календарь.