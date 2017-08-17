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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК МОСКВА-МИНСК РАСШИРИЛ ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛЬНОГО БАНКА MMBANK-ONLINE
15:05 17.08.2017
ОАО «Банк Москва-Минск» расширило возможности Мобильного банка MMBANK-Online.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь в Мобильном банке можно:
закрыть депозит в режиме онлайн, а остаток перечислить на карточку (также, как и в Интернет-банке);
открыть текущий счет - просто и без первоначального взноса;
построить маршрут до любого объекта банка в разделе «Банк на карте»;
получить полную информацию об условиях договора вклада (сумма вклада, процентная ставка, дата размещения и дата возврата, дополнительные взносы и многое другое).
Кроме этого, в приложении оптимизированы разделы «Карточки», «Вклады и счета» и календарь.
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