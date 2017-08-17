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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ БОЛЕЕ 45% ВЫЯВЛЕННЫХ ФАЛЬШИВЫХ БАНКНОТ СОСТАВИЛИ ДОЛЛАРЫ
13:52 17.08.2017

В Беларуси в первом полугодии 2017 года чаще всего подделывали доллары и российские рубли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном банке Беларуси, по итогам полугодия банковские работники выявили 555 поддельных денежных знаков, из которых 554 – поддельные банкноты и 1 поддельная монета. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество выявленных поддельных денежных знаков увеличилось на 3,9%.

Среди выявленных поддельных денежных знаков 45,2% составили доллары. Более трети, 35,3%, - российские рубли, 15,3% - евро, 4% - белорусские рубли. Также была выявлена 1 поддельная банкнота номиналом 100 китайских юаней.

Число выявленных поддельных евро по сравнению с первым полугодием 2016-го выросло на 54,5%, российских рублей – на 14%. Количество поддельных белорусских рублей в абсолютном выражении увеличилось на 19 банкнот. Поддельных долларов стало меньше на 16,9%.

В банкнотном строении поддельных долларов, как и прежде, преобладали банкноты номиналом 100 долларов – 92,8%. При этом количество поддельных банкнот данного номинала сократилось на 13,7% к январю-июню 2016 года. Среди поддельных российских рублей в основном банкноты номиналом 5 тыс. и 1 тыс. –65,8% и 33,2% соответственно. В банкнотном строении поддельных евро преобладали банкноты номиналом 50 евро – 60%. Их количество возросло в 3,2 раза к аналогичному периоду 2016 года. Пятая часть всех подделок евро – номиналом 100 евро.

Кроме того, в банковской системе были выявлены 22 поддельные банкноты белорусских рублей, 16 из них – образца 2009 года, остальные – образца 2000 года. Среди поддельных белорусских рублей образца 2009 года в основном банкноты номиналом 20 и 10 рублей – 50% и 43,8% соответственно.

Около половины, 46,8%, всех поддельных денежных знаков было выявлено в Минске. В целом поддельные денежные знаки были изъяты в 34 населенных пунктах.
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