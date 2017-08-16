БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ДЕРЖАТЕЛЯМИ КАРТОЧЕК В СЕТИ БАНКОМАТОВ БПС-СБЕРБАНКА БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО В НОЧЬ С 19 НА 20 АВГУСТА

12:39 17.08.2017 Возможность выполнения платежей держателями карточек в сети банкоматов и инфокиосков, интернет-банкинге, мобильном банкинге, SMS-банкинге ОАО «БПС-Сбербанк» будет отсутствовать с 23.00 19 августа до 6.00 20 августа. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением работ.