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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ДЕРЖАТЕЛЯМИ КАРТОЧЕК В СЕТИ БАНКОМАТОВ БПС-СБЕРБАНКА БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО В НОЧЬ С 19 НА 20 АВГУСТА
12:39 17.08.2017
Возможность выполнения платежей держателями карточек в сети банкоматов и инфокиосков, интернет-банкинге, мобильном банкинге, SMS-банкинге ОАО «БПС-Сбербанк» будет отсутствовать с 23.00 19 августа до 6.00 20 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением работ.
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