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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРИОСТАНОВИТ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДБО ЮРЛИЦАМ И ФИЗЛИЦАМ УТРОМ 18 АВГУСТА
11:16 17.08.2017
ОАО «Белагропромбанк» 18 августа с 6.00 до 7.20 будет проводить технические работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будет временно приостановлено оказание услуг дистанционного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам (подсистема «Банк-Клиент», подсистема «Интернет-Клиент», подсистема «Мобильный Банк») и услуг дистанционного банковского обслуживания клиентам – физическим лицам посредством систем Интернет-банкинг, мобильных приложений банка, SMS/USSD-банкинг, ТВ-банкинг.
Также в это время будет отсутствовать возможность просмотра доступного остатка по банковским платежным карточкам в инфокиосках банка, а также оплата услуг (в том числе ЕРИП) по банковским платежным карточкам и наличными денежными средствами в инфокиосках и банкоматах банка.
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