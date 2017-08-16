ОАО «Белагропромбанк» 18 августа с 6.00 до 7.20 будет проводить технические работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будет временно приостановлено оказание услуг дистанционного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам (подсистема «Банк-Клиент», подсистема «Интернет-Клиент», подсистема «Мобильный Банк») и услуг дистанционного банковского обслуживания клиентам – физическим лицам посредством систем Интернет-банкинг, мобильных приложений банка, SMS/USSD-банкинг, ТВ-банкинг.

Также в это время будет отсутствовать возможность просмотра доступного остатка по банковским платежным карточкам в инфокиосках банка, а также оплата услуг (в том числе ЕРИП) по банковским платежным карточкам и наличными денежными средствами в инфокиосках и банкоматах банка.