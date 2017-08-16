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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КРЕДИТНЫЙ ЦЕНТР БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ОТКРЫЛСЯ В ГАНЦЕВИЧАХ
09:47 17.08.2017
Кредитный центр ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) открылся в Ганцевичах по адресу: ул. Заслонова, 2 (Дом торговли).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, расширение сети позволит жителям районного центра и небольших близлежащих населенных пунктов воспользоваться банковскими услугами и получить профессиональную консультацию. Специалисты банка помогут в минимальные сроки подобрать и оформить оптимальный вариант кредита.
В Кредитных центрах ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) можно оформить потребительский кредит наличными на сумму до 15000 рублей или получить международную платежную карточку с возможностью установить по ней кредитный лимит на сумму 5000 рублей.
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