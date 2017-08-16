БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП

16:56 16.08.2017 ЗАО «РРБ-Банк» предлагает новые банковские услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, среди них: уведомление о поступлении/списании денежных средств на/со счет(а) клиента путем отправки сообщений на адрес электронной почты, тариф – 3 руб. в месяц за каждый счет; уведомление о поступлении/списании денежных средств на/со счет(а) клиента путем отправки SMS-сообщений на номер мобильного телефона, тариф – 3,5 руб. в месяц за каждый счет. Для получения указанных услуг необходимо предоставить в банк заявление установленного образца, форма которого находится на сайте банка rrb.by в разделе Корпоративным клиентам – Расчётно-кассовое обслуживание.