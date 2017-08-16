ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ ПО ОНЛАЙН-ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ
16:36 16.08.2017

ОАО «Банк БелВЭБ» с 15 августа изменило условия по банковским вкладам (депозитам) физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, по вновь заключаемым договорам банковского вклада (депозита) «Сберегательный вкл@д» будут действовать следующие годовые процентные ставки в размере:

в белорусских рублях (мин. сумма 50 руб.): 1 мес. – 4%, 3 и 6 мес. – 11,2%, 12 мес. – 8%, 24 мес. – 10%;

в долларах и евро (мин. сумма 50 долларов/евро): 1 мес. – 0,6%, 3 мес. – 0,7%, 6 мес. – 1,5%, 12 мес. – 2,5%, 24 и 36 мес. – 3%.

По вновь заключаем договорам банковского вклада (депозита) «Выдатны-вэб» будут действовать следующие годовые процентные ставки в размере:

в белорусских рублях (мин. сумма 50 руб.): 1 мес. – 6%, 3 мес. – 11,1%, 6 мес. – 11,2%, 12 мес. – 10,5%, 24 и 36 мес. – 11%;

в долларах и евро (мин. сумма 50 долларов/евро): 1 мес. – 0,7%, 3 мес. – 1%, 6 мес. – 1,7%, 12 мес. – 2,7%, 24 и 36 мес. – 3%.

По вновь заключаемым договорам банковского вклада (депозита) «Интернет-вкл@д» и продлеваемым соответствующим договорам банковского вклада (депозита) «Интернет-вкл@д» будут действовать следующие годовые процентные ставки:

в белорусских рублях (мин. сумма 50 руб.): до 10000 руб. – 1 мес. – 6,3%, 3 мес. – 8,3%, 6 мес. – 9,3%, 12, 18 и 24 мес. – 9,5%; 10000 руб. и более – 1 мес. – 6,8%, 3 мес. – 8,8%, 6 мес. – 9,8%, 12, 18 и 24 мес. – 9,5%;

в долларах и евро (мин. сумма 50 долларов/евро): 1 мес. – 1%, 3 мес. – 1,3%, 6 мес. – 1,5%, 12, 18 и 24 мес. – 2%.

С 16 августа временно приостанавливаются в системах дистанционного банковского обслуживания (Мобильный банк, Интернет-банк) операции по пополнению заключенных до 14.08.2017 включительно договоров вкладов (депозитов) физических лиц в долларах США, евро.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.08.2017
валюта курс
EUR 2.2831
USD 1.9450
RUB 3.2612
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2831 -0.0076
USD 1.9450 -0.0048
RUB 3.2612 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2800 2.2870
USD 1.9440 1.9470
RUB 3.2550 3.2650
подробнее

Конвертация в банках
на 16.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1760
EUR/RUB 70.0000 69.9986
USD/RUB 59.6000 59.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте