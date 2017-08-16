ОАО «Банк БелВЭБ» с 15 августа изменило условия по банковским вкладам (депозитам) физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, по вновь заключаемым договорам банковского вклада (депозита) «Сберегательный вкл@д» будут действовать следующие годовые процентные ставки в размере:

в белорусских рублях (мин. сумма 50 руб.): 1 мес. – 4%, 3 и 6 мес. – 11,2%, 12 мес. – 8%, 24 мес. – 10%;

в долларах и евро (мин. сумма 50 долларов/евро): 1 мес. – 0,6%, 3 мес. – 0,7%, 6 мес. – 1,5%, 12 мес. – 2,5%, 24 и 36 мес. – 3%.

По вновь заключаем договорам банковского вклада (депозита) «Выдатны-вэб» будут действовать следующие годовые процентные ставки в размере:

в белорусских рублях (мин. сумма 50 руб.): 1 мес. – 6%, 3 мес. – 11,1%, 6 мес. – 11,2%, 12 мес. – 10,5%, 24 и 36 мес. – 11%;

в долларах и евро (мин. сумма 50 долларов/евро): 1 мес. – 0,7%, 3 мес. – 1%, 6 мес. – 1,7%, 12 мес. – 2,7%, 24 и 36 мес. – 3%.

По вновь заключаемым договорам банковского вклада (депозита) «Интернет-вкл@д» и продлеваемым соответствующим договорам банковского вклада (депозита) «Интернет-вкл@д» будут действовать следующие годовые процентные ставки:

в белорусских рублях (мин. сумма 50 руб.): до 10000 руб. – 1 мес. – 6,3%, 3 мес. – 8,3%, 6 мес. – 9,3%, 12, 18 и 24 мес. – 9,5%; 10000 руб. и более – 1 мес. – 6,8%, 3 мес. – 8,8%, 6 мес. – 9,8%, 12, 18 и 24 мес. – 9,5%;

в долларах и евро (мин. сумма 50 долларов/евро): 1 мес. – 1%, 3 мес. – 1,3%, 6 мес. – 1,5%, 12, 18 и 24 мес. – 2%.

С 16 августа временно приостанавливаются в системах дистанционного банковского обслуживания (Мобильный банк, Интернет-банк) операции по пополнению заключенных до 14.08.2017 включительно договоров вкладов (депозитов) физических лиц в долларах США, евро.