Совет Ассоциации белорусских банков избрал Александра Кучинского председателем Ассоциации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Ассоциации, А. Кучинский с апреля 2017 года исполнял обязанности председателя Ассоциации. До этого он проработал Ассоциации белорусских банков более 20 лет на различных должностях – от юрисконсульта до заместителя председателя.

Ассоциация белорусских банков – негосударственная некоммерческая организация, созданная в 1990 году, в настоящее время объединяет все белорусские банки и 11 организаций, деятельность которых связана с функционированием банковской системы. Основными целями Ассоциации являются координация деятельности банков и повышение эффективности их работы, а также содействие выработке и осуществлении денежно-кредитной политики и развитию банковского дела в Беларуси.