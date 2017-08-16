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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ АССОЦИАЦИИ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ ИЗБРАН АЛЕКСАНДР КУЧИНСКИЙ
16:15 16.08.2017
Совет Ассоциации белорусских банков избрал Александра Кучинского председателем Ассоциации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Ассоциации, А. Кучинский с апреля 2017 года исполнял обязанности председателя Ассоциации. До этого он проработал Ассоциации белорусских банков более 20 лет на различных должностях – от юрисконсульта до заместителя председателя.
Ассоциация белорусских банков – негосударственная некоммерческая организация, созданная в 1990 году, в настоящее время объединяет все белорусские банки и 11 организаций, деятельность которых связана с функционированием банковской системы. Основными целями Ассоциации являются координация деятельности банков и повышение эффективности их работы, а также содействие выработке и осуществлении денежно-кредитной политики и развитию банковского дела в Беларуси.
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