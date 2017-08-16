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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
15:07 16.08.2017

ЗАО «Идея Банк» с 15 августа изменило процентные ставки по вкладам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по безотзывным вкладам (депозитам) в национальной валюте составят:

«Комфорт 6 плюс» 7% первые 3 месяца, с 4-го – ставка рефинансирования Национального банка минус 5,5 процентного пункта;

«Особенный 6 плюс» 7,5% первые 3 месяца, с 4-го – СР-5 п.п.;

«В прямом эфире 6» 5,3% первые 3 месяца, с 4-го – СР-7,2 п.п.;

«В прямом эфире 18» 8,75% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-4,25 п.п.;

«В прямом эфире 24»10,35% первые 6 месяцев, с 7-го – СР-2,65 п.п.

Ставки по отзывным вкладам (депозитам) в национальной валюте составят:

«Комфорт 6» – 3,5%;

«Особенный 6» – 4%.

Также банк запустил новые вклады для физлиц:

безотзывные:

«Уверенный 14 плюс» – срок договора: 14 мес.; процентная ставка: 10% - первые 6 месяцев, с 7-го месяца – СР-3 п.п.; сумма вклада (депозита) от 20 руб.;

«Особенный 14 плюс» – срок договора: 14 мес.; процентная ставка: 10,5% - первые 6 месяцев, с 7-го месяца – СР-2,5 п.п.; сумма вклада (депозита) от 20 руб.;

«В прямом эфире 14» – срок договора: 14 мес.; процентная ставка: 8,5% - первые 6 месяцев, с 7-го месяца – СР-4,5 п.п.; сумма вклада (депозита) от 20 руб.;

отзывные:

«Уверенный 14» – срок договора: 14 мес.; процентная ставка: 6% - первые 6 месяцев, с 7-го месяца – СР-8 п.п.; сумма вклада (депозита) от 20 руб.;

«Особенный 14» – срок договора: 14 мес.; процентная ставка: 6,5% - первые 6 месяцев, с 7-го месяца – СР-7,5 п.п.; сумма вклада (депозита) от 20 руб.
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