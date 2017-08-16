ЗАО «МТБанк» установило в Минске терминал, через который можно обменять доллары США, евро и российские рубли на белорусские рубли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, курс обмена в терминале будет максимально приближен к курсу МТБанка на момент совершения операции. Новое устройство работает с 9.00 до 22.30 в торговом центре «МОМО» по адресу Партизанский проспект, 150А.

При пользовании терминалом есть определенные технические особенности. Терминал не дает сдачу, поэтому для обмена необходимо использовать купюры на сумму, которую реально надо обменять. Например, воспользоваться купюрой в 100 долларов США для того, чтобы обменять на белорусские рубли только 20 долларов США, а 80 долларов США получить в качестве сдачи, нельзя. В этом случае терминал обменяет на белорусские рубли все 100 долларов США.

В зависимости от курса терминал может не принять к обмену некоторые номиналы, если не сможет выдать нужную сумму. Например, при курсе евро 2,248 рублей терминал не примет купюру 10 евро, т.к. ему необходимо выдать 22,48 копеек, а в терминале находятся только монеты номиналом 5 и 20 копеек. Если курс изменится и станет 2,245 рубля, то номинал 10 евро станет доступен к обмену.

«Мы рады предложить клиентам попробовать принципиально новый сервис автоматического обмена валюты. Мир движется вперед, никто не любит ждать в очередях, поэтому мы ценим каждую возможность сэкономить время наших клиентов и внедряем свежие решения не только в сфере банковских продуктов, но и кассового обслуживания. Учитывая, что устройство новое и клиентам нужно время, чтобы разобраться, как оно работает, рядом с терминалом в офисе МТБанка в ТЦ «МОМО» есть консультант, который с радостью расскажет и покажет, как воспользоваться новой услугой», - отметила начальник управления кассовых операций Ирина Шаварина.