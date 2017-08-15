ОАО «Банк БелВЭБ» с 15 августа изменило процентные ставки по банковским вкладам (депозитам) физических лиц в долларах США, евро и российских рублях, открываемым в офисе банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, по вновь привлекаемым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) «Выдатны» в долларах США, евро и российских рублях устанавливаются следующие годовые процентные ставки:

доллары США – мин. сумма 100 долларов: на 1 мес. – 0,5%, 3 мес. – 0,8%, 6 мес. – 1,5%, 12 мес. – 2,5%, 24 и 36 мес. – 3%;

евро – 100 евро: на 1 мес. – 0,5%, 3 мес. – 0,8%, 6 мес. – 1,5%, 12 мес. – 2,5%, 24 и 36 мес. – 3%;

росс. рубли – 6000 росс. руб.: на 1 мес. – 2%, 3 мес. – 4%, 6 мес. – 6%, 12, 24 и 36 мес. – 7%.

По вновь привлекаемым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой в долларах США, евро и российских рублях устанавливаются следующие годовые процентные ставки:

доллары США – мин. сумма 100 долларов: на 1 мес. – 0,5%, 3 мес. – 0,6%, 6 мес. – 1,4%, 12 мес. – 2,4%, 24 мес. – 2,9%;

евро – 100 евро: на 1 мес. – 0,5%, 3 мес. – 0,6%, 6 мес. – 1,4%, 12 мес. – 2,4%, 24 мес. – 2,9%;

росс. рубли – 5000 росс. руб.: на 1 мес. – 2%, 3 мес. – 2,5%, 6 мес. – 4%, 12 мес. – 5%, 24 мес. – 6%.

По вновь привлекаемым срочным отзывным банковским вкладам (депозитам) «Универсальный» с плавающей процентной ставкой и при продлении соответствующих договоров срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный» с плавающей процентной ставкой в долларах США, евро и российских рублях устанавливаются следующие годовые процентные ставки:

доллары США – мин. сумма 100 долларов: на 1 мес. – 0,55%, 3 мес. – 0,7%, 6 мес. – 1,3%, 12, 18, 24 и 36 мес. – 2%;

евро – 100 евро: на 1 мес. – 0,55%, 3 мес. – 0,7%, 6 мес. – 1,3%, 12, 18, 24 и 36 мес. – 2%;

росс. рубли – 3000 росс. руб.: до 300000 на 1 мес. – 2%, 3 мес. – 3%, 6 мес. – 4,6%, 12 мес. – 5%, 18 и 24 мес. – 5,5%, 36 мес. – 6%; 300000 и более на 1 мес. – 2,3%, 3 мес. – 3,3%, 6 мес. – 4,8%, 12 мес. – 5,2%, 18, 24 и 36 мес. – 6%.

По вновь привлекаемым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) «Престижный» в долларах США, евро устанавливаются следующие процентные ставки: на срок 12 месяцев – 2,5% годовых; на срок 24 месяца – 2,9% годовых.

По вновь привлекаемым срочным отзывным банковским вкладам (депозитам) «Золотое время» устанавливаются следующие процентные ставки: в долларах США, евро – 2% годовых; в российских рублях – 8% годовых.