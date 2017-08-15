БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ОТКРЫЛ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ВОЗМОЖНОСТЬ ОВЕРДРАФТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОДУКТА GLOBAL СARD

10:02 16.08.2017 ОАО «Технобанк» с 15 августа открыло для клиентов возможность овердрафтного кредитования в рамках продукта Global Сard, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.