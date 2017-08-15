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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ОТКРЫЛ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ВОЗМОЖНОСТЬ ОВЕРДРАФТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОДУКТА GLOBAL СARD
10:02 16.08.2017
ОАО «Технобанк» с 15 августа открыло для клиентов возможность овердрафтного кредитования в рамках продукта Global Сard, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.
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