БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В РАБОТЕ УСЛУГ ДБО БЕЛГАЗПРОМБАНКА УТРОМ 16 АВГУСТА ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕБОИ

16:50 15.08.2017 В работе услуг дистанционного банковского обслуживания ОАО «Белгазпромбанк» 16 августа с 7.20 до 8.00 возможны перебои. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснется услуг Интернет-банка, мобильного приложения BGPB mobile, услуги «Интернет-платежи», «SMS-информирование» и «SMS-управление», USSD- и SMS-запросов. Перебои связаны с в проведением плановых работ, направленных на оптимизацию работы ДБО-сервисов.