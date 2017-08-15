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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В ИНВАЛЮТЕ
16:19 15.08.2017

ОАО «АСБ Беларусбанк» устанавливает с 15 сентября новые процентные ставки по ранее открытым и действующим срочным банковским вкладам в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, устанавливаются:

«Классик плюс» (в долларах США, евро), по которым не начисляется пониженная процентная ставка: открытым до 13.11.2015 – проценты в размере 1,1% годовых; открытым с 13.11.2015 до 01.04.2016 – проценты в размере 1,7% годовых;

«Классик Безотзывный» (в долларах США, евро), по которым не начисляется пониженная процентная ставка, проценты в размере 2% годовых;

«Ваш выбор» (в долларах США, евро), по которым не начисляется пониженная процентная ставка, основные проценты в следующих размерах: для ежедневного остатка вклада до 2000 (включительно) – 0,1% годовых; для ежедневного остатка вклада более 2000-15000 – 0,4% годовых; для ежедневного остатка вклада более 15000 – 0,7% годовых;

«Сберегательный» (в долларах США, евро), по которым не начисляется пониженная процентная ставка, проценты в размере 1,2% годовых.

С 15 сентября по действующим срочным банковским вкладам в иностранной валюте, открытым до 15.08.2017, устанавливаются процентные ставки в следующих размерах:

«Классик Отзывный до года» (в долларах США, евро) на срок 185 дней – 0,5% годовых;

«Классик Безотзывный до года» (в долларах США, евро): на срок 6 месяцев – 1,1% годовых; на срок 9 месяцев – 1,6% годовых;

«Классик Отзывный свыше года» на срок 18 месяцев (в долларах США, евро) – 1,8% годовых.

Установленный размер процентов применяется к вышеуказанным срочным банковским вкладам, по которым не нарушена срочность.

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена банком в одностороннем порядке в соответствии с договорами банковских вкладов (депозитов).
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