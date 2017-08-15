Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк» состоится 21 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания внесение дополнений и изменений в Устав ОАО «Белинвестбанк» и в Положение о Наблюдательном совете ОАО «Белинвестбанк».