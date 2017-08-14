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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРОВОДИТ АКЦИЮ ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ ПО ДЕПОЗИТУ «ЛИНИЯ РОСТА 3.0. СВЫШЕ ГОДА»
12:05 15.08.2017
ОАО «Белагропромбанк» в преддверии Международного дня сбережений проводит рекламную акцию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, каждый клиент в период с 11 августа по 19 октября открывший новый вклад (депозит) «Линия роста 3.0. Свыше года» и «Стандарт» на сумму от 1000 рублей, сроком хранения 370 дней получает в подарок от банка дополнительный процентный доход в размере 1,5-2% годовых (в зависимости от вида вклада (депозита)) за период хранения с 11.08.2017 по 19.10.2017, (выплата дополнительного процентного дохода 15.09.2017 и 20.10.2017).
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