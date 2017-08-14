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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В ИНВАЛЮТЕ
10:36 15.08.2017
ОАО «АСБ Беларусбанк» устанавливает с 15 августа новые процентные ставки по вновь открываемым срочным банковским вкладам в иностранной валюте (по ранее открытым, по которым автоматическое перезаключение договора производится, начиная с 15.08.2017 – с даты автоматического перезаключения).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки устанавливаются в следующих размерах:
«Классик Отзывный до года» (в долларах США, евро): на срок 95 дней – 0,3% годовых; на срок 185 дней – 0,5% годовых;
«Классик Безотзывный до года» (в долларах США, евро): на срок 3 месяца – 0,7% годовых; на срок 6 месяцев – 1,1% годовых; На срок 9 месяцев – 1,6% годовых;
«Классик Отзывный свыше года» на срок 18 месяцев (в долларах США, евро) – 1,8% годовых.
Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена банком в одностороннем порядке в соответствии с договорами банковских вкладов (депозитов).
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