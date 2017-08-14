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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ОТКРЫЛ НОВУЮ ТОЧКУ ПРОДАЖ АВТОКРЕДИТОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В МИНСКЕ
09:53 15.08.2017
ЗАО «РРБ-Банк» открыло новую точку продаж автокредитов для физических лиц УРМ №1 (удалённое рабочее место) в центре Volkswagen «Атлант-М Уручье» по адресу: Минск, пр-т. Независимости, 202.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь получить финансовую поддержку можно прямо в месте покупки авто. Режим работы УРМ №1: понедельник – четверг: 10.00 – 19.00, пятница: 11.15 – 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье.
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