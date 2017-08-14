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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ВЫВЕЛ НА РЫНОК КРЕДИТ К ШКОЛЬНОМУ СЕЗОНУ С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА НА 3 МЕСЯЦА
16:59 14.08.2017
«Франсабанк» ОАО с 14 августа по 20 сентября проводит акцию к школьному сезону «А каникулы продолжаются!» для клиентов с детьми в возрасте до 18 лет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по акции банк предоставляет потребительский кредит наличными денежными средствами под 13% на 13 месяцев.
Максимальная сумма кредита — 5000 руб. Способ обеспечения — неустойка. Погашение кредита осуществляется ежемесячно равными долями. По погашению основного долга предусмотрена отсрочка платежа на 3 месяца. Также возможно досрочное погашение без взимания дополнительных комиссий.
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