«Франсабанк» ОАО с 14 августа по 20 сентября проводит акцию к школьному сезону «А каникулы продолжаются!» для клиентов с детьми в возрасте до 18 лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по акции банк предоставляет потребительский кредит наличными денежными средствами под 13% на 13 месяцев.

Максимальная сумма кредита — 5000 руб. Способ обеспечения — неустойка. Погашение кредита осуществляется ежемесячно равными долями. По погашению основного долга предусмотрена отсрочка платежа на 3 месяца. Также возможно досрочное погашение без взимания дополнительных комиссий.