ОАО «Банк развития Республики Беларусь» открыло новое здание своего филиала в Витебске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, здание расположено по ул.1-я Доватора. Впервые в истории строительства городских микрорайонов, а именно на этой территории будет возведен жилой комплекс, инфраструктура начинается со здания банка. Его архитектурное решение соотносится с концепцией развития квартала от улицы 1-я Доватора до Центрального спортивного комплекса.

В Витебской области филиал банка развития функционирует с 2013 г. За это время общий объем вложенных в экономику региона кредитных ресурсов превысил 350 млн рублей. Кредиты Банка развития были направлены на техперевооружение перерабатывающей промышленности, модернизацию и укрепление производственного потенциала сельского хозяйства, развитие материальной базы субъектов малого и среднего бизнеса, возведение объектов жилой и энергетической инфраструктуры. В текущем году банк планирует осуществить финансирование проектов на территории области еще на 56 млн рублей.

С начала действия специально разработанной Банком развития программы поддержки малого и среднего бизнеса в Витебской области профинансирован 121 проект, сумма поддержки составила 10 млн рублей. Это 11% от всего количества проектов малого и среднего предпринимательства, профинансированных в республике за счет ресурсов Банка развития.