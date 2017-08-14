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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ БЕЛАРУСБАНКА С 14 АВГУСТА МОГУТ ПЕРЕЙТИ С ФИКСИРОВАННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ НА ПЕРЕМЕННУЮ
16:04 14.08.2017
Кредитополучатели ОАО «АСБ Беларусбанк» с 14 августа 2017 года могут перейти с фиксированной процентной ставки (изменяется только по решению банка) на переменную (в увязке с датой изменения ставки рефинансирования Национального банка Беларуси).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, такое право предоставляется гражданам, оформившим кредитные договоры на финансирование недвижимости в рамках постановлений Совета министров Беларуси от №1101 29.12.2015 и №1113 от 29.12.2016 (с уменьшением процентной ставки на 50% ставки рефинансирования Нацбанка), а также по системе строительных сбережений.
Величина переменной процентной ставки будет равняться ставке рефинансирования Нацбанка с увеличением на три процентных пункта.
Изменение процентной ставки осуществляется по заявительному принципу и только один раз.
Если кредитополучатель принял решение поменять ставку с фиксированной на переменную, ему необходимо обратиться с письменными заявлениями в учреждения банка по месту заключения кредитного договора для заключения дополнительного соглашения к кредитному договору.
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