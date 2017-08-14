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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ОТКРЫЛ НОВОЕ УРМ В ВИТЕБСКЕ
15:02 14.08.2017
ЗАО «МТБанк» открыло новое удаленное рабочее место №208 (УРМ №208) в Витебске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, УРМ №208 расположено по адресу пр-т. Строителей, 15В.
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