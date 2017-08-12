ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ОТКРЫЛ ЦЕНТР ИНКАССАЦИИ В МИНСКЕ
12:48 14.08.2017

ОАО «АСБ Беларусбанк» открыло многофункциональное здание на проспекте Дзержинского, 69/1 в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в нем разместится центр инкассации вместе с гаражами для спецавтотранспорта, будет организовано хранение и обработка больших объемов денежной наличности и ценностей, а также расположится служба резервного центра обработки данных.

В здании применены современные технологии хранения ценностей (автоматизированная стеллажная система), их обработка (внедрение поточных технологий обработки денежной наличности с применением линейки высокопроизводительных счетно-сортировочных машин BPS), контроль перемещения инкассаторских сумок с ценностями (безбумажная технология контроля с использованием электронных меток). Новые технологии направлены на повышение производительности труда работников банка, оптимизацию бизнес-процессов, снижение потребления энергоресурсов.

Филиал №519 – это самое крупное в Беларуси специализированное структурное подразделение банка, имеющее парк из 54 спецавтомобилей. На обслуживании находится почти 2000 объектов инкассации субъектов хозяйствования, автомобили выходят на маршруты семь дней в неделю.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.08.2017
валюта курс
EUR 2.2947
USD 1.9521
RUB 3.2465
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2973 +0.0026
USD 1.9454 -0.0067
RUB 3.2527 +0.0062
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2970 2.3040
USD 1.9450 1.9490
RUB 3.2450 3.2600
подробнее

Конвертация в банках
на 14.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1850
EUR/RUB 70.3500 71.1200
USD/RUB 59.6500 60.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте