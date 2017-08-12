ОАО «АСБ Беларусбанк» открыло многофункциональное здание на проспекте Дзержинского, 69/1 в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в нем разместится центр инкассации вместе с гаражами для спецавтотранспорта, будет организовано хранение и обработка больших объемов денежной наличности и ценностей, а также расположится служба резервного центра обработки данных.

В здании применены современные технологии хранения ценностей (автоматизированная стеллажная система), их обработка (внедрение поточных технологий обработки денежной наличности с применением линейки высокопроизводительных счетно-сортировочных машин BPS), контроль перемещения инкассаторских сумок с ценностями (безбумажная технология контроля с использованием электронных меток). Новые технологии направлены на повышение производительности труда работников банка, оптимизацию бизнес-процессов, снижение потребления энергоресурсов.

Филиал №519 – это самое крупное в Беларуси специализированное структурное подразделение банка, имеющее парк из 54 спецавтомобилей. На обслуживании находится почти 2000 объектов инкассации субъектов хозяйствования, автомобили выходят на маршруты семь дней в неделю.