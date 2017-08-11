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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РЕЖИМ РАБОТЫ КАСС И «ОБМЕННИКОВ» БНБ-БАНКА ИЗМЕНЯЕТСЯ 12 И 13 АВГУСТА
16:54 11.08.2017
ОАО «БНБ-Банк» с 20.00 12 августа до 12.00 13 августа будет проводить технические работы по модернизации информационных систем банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в это время будут недоступны операции в системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет- и Мобильный банкинг), а также меняется режим работы следующих касс и пунктов обмена валют.
Изменение режима работы касс и пунктов обмена валют в Минске:
12 августа до 19.00: касса №11/1, 11/2 пр-т. Победителей, 65 (ТЦ «Замок»); ПОВ №7 пр-т. Победителей, 9 (ТРЦ «Galleria Minsk»); ПОВ №11 ул. Ротмистрова, 42; до 19.30: касса №6/1 пр-т. Независимости, 40; касса №16/1, 16/2 ул. Налибокская, 36 (ТЦ «Квадро»); ПОВ №1 ул. Корженевского, 26; ПОВ №2 ул. Немига, 12а (ТД «На Немиге»); ПОВ №3 ул. Есенина, 76; ПОВ №4 ул. Сурганова, 57Б (ТЦ «Новая Европа», 1 этаж); ПОВ №5 ул. Сурганова, 57Б (ТЦ «Новая Европа», 3 этаж); ПОВ №13 31 км МКАД, ул. Монтажников, 2 (Гипердискаунтер «Евроопт»);
13 августа с 12.00: Касса №16/1, 16/2 ул. Налибокская, 36 (ТЦ «Квадро»); ПОВ №1 ул. Корженевского, 26; ПОВ №2 ул. Немига, 12а (ТД «На Немиге»); ПОВ №3 ул. Есенина, 76; ПОВ №4 ул. Сурганова, 57Б (ТЦ «Новая Европа», 1 этаж); ПОВ №5 ул. Сурганова, 57Б (ТЦ «Новая Европа», 3 этаж); ПОВ №7 пр-т. Победителей, 9 (ТРЦ «Galleria Minsk»); ПОВ №11 ул. Ротмистрова, 42; ПОВ №13 31 км МКАД, ул. Монтажников, 2 (Гипердискаунтер «Евроопт»). У кассы №6/1 пр-т Независимости, 40 режим работы не меняется, в кассе №11/1, 11/2 пр-т. Победителей, 65 (ТЦ «Замок») – выходной.
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