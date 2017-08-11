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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ
16:34 11.08.2017
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) 10 августа внесло изменения в Перечень вознаграждений, взимаемых за операции, осуществляемые ЗАО «Альфа-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, Перечень вознаграждений дополнен примечанием, которое урегулирует ситуации при списании вознаграждения в валюте, отличной от валюты, в которой вознаграждение установлено в Перечне. Также из Перечня вознаграждений, взимаемых за операции, осуществляемые ЗАО «Альфа-Банк», исключена услуга срочного выпуска карт категории Gold.
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