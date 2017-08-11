БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ

16:34 11.08.2017 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) 10 августа внесло изменения в Перечень вознаграждений, взимаемых за операции, осуществляемые ЗАО «Альфа-Банк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, Перечень вознаграждений дополнен примечанием, которое урегулирует ситуации при списании вознаграждения в валюте, отличной от валюты, в которой вознаграждение установлено в Перечне. Также из Перечня вознаграждений, взимаемых за операции, осуществляемые ЗАО «Альфа-Банк», исключена услуга срочного выпуска карт категории Gold.