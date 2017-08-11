БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В МИНСКЕ

16:16 11.08.2017 ОАО «Технобанк» установило новый банкомат в Минске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый банкомат установлен по адресу: ул. Петра Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall).