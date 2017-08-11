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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В МИНСКЕ
16:16 11.08.2017
ОАО «Технобанк» установило новый банкомат в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый банкомат установлен по адресу: ул. Петра Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall).
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