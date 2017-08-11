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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ БПС-СБЕРБАНКА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВЫРОСЛА ПОЧТИ В 7 РАЗ
15:56 11.08.2017
ОАО «БПС-Сбербанк» за январь-июнь 2017 года по национальным стандартам финансовой отчетности (НСФО) получило чистую прибыль в размере 56,9 млн рублей, что в 6,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, рентабельность капитала составила 24,8%. БПС-Сбербанк на финансовом рынке республики входит в Топ-3 по размеру активов, кредитов клиентам и привлеченным средствам населения.
Активы банка на 1 июля 2017 года составили 4,6 млрд рублей, доля рынка – 7,3%.
Кредитный портфель банка на 01.07.2017 сложился в размере 2,811 млрд рублей. В текущем году существенно – на 45%, до 269 млн рублей, вырос объем кредитов предоставленных населению.
Для кредитования экономики используются как ресурсный потенциал Группы Сбербанка, так и привлеченные средства клиентов, последние на 01.07.2017 составили 2,189 млрд рублей.
За счет капитализации прибыли увеличен до 630 млн рублей, нормативный капитал банка (рост на 69 млн рублей, или на 12%). Достаточность капитала находится на приемлемом для безопасного функционирования уровне, на 01.07.2017 – 21,354% (при требовании регулятора – 11,25%).
Проводимая банком работа по оптимизации операционных расходов позволила снизить с начала года показатель Сost/income на 3,8 п.п. до уровня 46,8%.
«Нам удалось стабилизировать качество активов. Также мы продолжили политику оптимизации издержек, что улучшило соотношение операционных расходов к доходам и позволило достигнуть уровня рентабельности капитала в 24,8%. Позитивная динамика первых двух кварталов создают прочную базу для устойчивого развития бизнеса в дальнейшем», – отметил председатель правления ОАО «БПС-Сбербанк» Сергей Инюшин.
По размеру кредитного портфеля юридических лиц занимает 3 место в банковской системе страны (9,3% финансового рынка республики). Банк входит в число лидеров (2 место) по размеру эмиссии платежных карточек. Основным акционером ОАО «БПС-Сбербанк» выступает ПАО Сбербанк (98,43% акций).
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