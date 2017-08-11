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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АБСОЛЮТБАНК УВЕЛИЧИЛ КОЛИЧЕСТВО ОФИСОВ ПО ОТПРАВКЕ И ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРЕВОДОВ ЮНИСТРИМ
15:16 11.08.2017
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» увеличило количество офисов по отправке и получению денежных переводов по международной платежной системе ЮНИСТРИМ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь денежные переводы можно осуществить в следующих офисах и ЦБУ АБСОЛЮТБАНКА:
в Минске: головной офис, пр. Независимости, 95 (пн-пт 9.00–18.00); ЦБУ №2, пр. Независимости, 177-6, БЦ «Порт» (пн-пт 9.00–19.00, сб 10.00–17.00); офис «Грушевка», ул. Щорса, 11 (пн-пт 9.00–19.00, сб 10.00–17.00); офис «Капитал», ул. К. Маркса, 25 (пн-пт 9.00–19.00, сб 10.00–17.00); офис «Запад», ул. Притыцкого, 77 (пн-пт 9.00–19.00, сб 10.00–17.00);
в Дзержинске: офис «Дзержинск», ул. Фоминых, 6 (пн-пт 10.00 – 17.30).
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