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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПАРИТЕТБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
13:54 11.08.2017

ОАО «Паритетбанк» с 11 августа изменяет процентные ставки по вкладам в российских рублях для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по вкладам составят:

«Привлекательный» – 7,5% на срок 2,5 года;

«Стабильный доход» (отзывный) − до 6% на срок до 15 месяцев;

«Стабильный доход» (безотзывный) − до 7% на срок до 15 месяцев.

С 11 сентября изменяются процентные ставки по ранее заключенным договорам срочных вкладов физических лиц в российских рублях.
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