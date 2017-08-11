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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
13:54 11.08.2017
ОАО «Паритетбанк» с 11 августа изменяет процентные ставки по вкладам в российских рублях для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по вкладам составят:
«Привлекательный» – 7,5% на срок 2,5 года;
«Стабильный доход» (отзывный) − до 6% на срок до 15 месяцев;
«Стабильный доход» (безотзывный) − до 7% на срок до 15 месяцев.
С 11 сентября изменяются процентные ставки по ранее заключенным договорам срочных вкладов физических лиц в российских рублях.
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