БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

13:54 11.08.2017 ОАО «Паритетбанк» с 11 августа изменяет процентные ставки по вкладам в российских рублях для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по вкладам составят: «Привлекательный» – 7,5% на срок 2,5 года; «Стабильный доход» (отзывный) − до 6% на срок до 15 месяцев; «Стабильный доход» (безотзывный) − до 7% на срок до 15 месяцев. С 11 сентября изменяются процентные ставки по ранее заключенным договорам срочных вкладов физических лиц в российских рублях.